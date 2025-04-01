Москва, 1 апреля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ, в рамках которого желающие продолжить обучение по программам среднего и среднего профессионального образования сдают только два обязательных предмета, является правильным, потому что стране нужны специалисты среднего звена. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ для поступления на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования в 2025 году только по двум предметам. Как сообщается, эксперимент будет проходить в трёх субъектах Российской Федерации, а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Я считаю, что это очень правильный эксперимент. Потому что не все дети собираются поступать в старшую школу, а затем в ВУЗ. И те дети, которые не собираются, сдают математику и русский язык и идут в колледжи. Потому что действительно и в стране, и в Москве нужны специалисты среднего звена», — рассказал заслуженный учитель России.

Собеседник агентства подчеркнул, что такие специалисты в последствии вносят огромный вклад в разные отрасли и получают очень хорошие зарплаты. Нынешние колледжи значительно отличаются от тех ПТУ, которые были раньше, сообщил специалист. Он уточнил, что теперь они являются культурными учебными заведениями.

«Меняется жизнь. Новые профессии появляются. И сегодня будущие сварщики должны выполнять до 66 движений чуть ли не за минуту. Это сложные композиционные материалы. И медицина будет меняться. В данном случае я считаю, что это правильное и рациональное решение, от которого никто не пострадает», — заявил Ямбург.

Данный закон будет действовать лишь в трёх регионах, так как есть и определённые опасения относительно итогового результата, считает заслуженный учитель. По его словам, текущий эксперимент следует в будущем запустить по всей России.

«Надо, конечно, еще по всей стране. Но дело в том, что Москва — это суперразвитый промышленный регион. И фирмы, которые нуждаются в рабочих, фактически принимают их потом в себе, в значительной степени финансируют эти колледжи. Вот, почему они так хорошо оборудованы. Но пока не во всей стране есть такие возможности», — объяснил собеседник агентства.

Ямбург уверен, что постепенно к данному закону подтянутся и остальные регионы России. Он также допустил и возвращение к той практике, которая была раньше, относительно способа поступления в ВУЗ после окончания колледжа без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Вот вы закончили колледж, скажем, медицинский, и вы сдаёте не ЕГЭ, а свою биологию, химию, и сразу поступаете уже на второй курс Университета. Потому что медицинское среднее образование уже даёт абсолютную готовность к дальнейшему обучению. Но это такая тонкая сфера, которая требует, пошаговых действий», — подытожил заслуженный учитель России.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в 2025 году проходит эксперимент. В этих регионах девятиклассникам для получения аттестата и поступления в учреждения среднего профессионального образования достаточно сдать только математику и русский язык. При этом для зачисления в 10-й класс нужно сдать еще два экзамена по выбору.

Список специальностей, для поступления на которые абитуриенту будет достаточно аттестата, полученного при успешной сдаче русского языка и математики, определят власти каждого из регионов.

В 2025 году сдача ОГЭ в российских школах начнется 21 мая. Первые экзамены пройдут по иностранному языку. Затем школьники будут сдавать биологию, химию, информатику и обществознание, географию, историю и физику. ОГЭ по математике состоится 3 июня, русскому языку — 9 июня.