Белгород, 1 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Один из участников резонансного ДТП со скорой в Белгороде, где погибли две женщины, работающие фельдшерами, отправился в зону спецоперации. Другой участник аварии — непосредственный виновник ДТП, водитель BMW Х7 Рамазан Гаджимурадов — до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Родные погибших фельдшеров рассказали ИА Регнум, что до сих пор никто из тех, кто находился в иномарке, не принёс извинения за смерть их близких.

Соцсети Ольга и Марина погибли по вине пьяного водителя иномарки

В ночь на 7 февраля BMW Х7, за рулём которой находился Гаджимурадов, на огромной скорости, не замечая красный сигнал светофора, врезалась в карету скорой помощи на проспекте Славы в Белгороде. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что микроавтобус с медиками от удара сильно деформировался. Врачи скорой 45-летняя Марина Паровышник и 39-летняя Ольга Любимова погибли на месте. Помимо медиков в той аварии пострадали водитель и двое пассажиров BMW. Очевидцы и прибывшие на место медики рассказали, что от пассажиров иномарки сильно пахло алкоголем. Версию с пьяным водителем также подтвердили сотрудники местной кальянной, которые рассказали, что все трое, а именно Рамазан Гаджимурадов, Иса Абдурашидов и Мурад Мусаев, отдыхали в их заведении и изрядно перебрали со спиртным. Позднее семья Рамазана заявит о том, что их родственник не мог быть пьяным, потому что он мусульманин и не употребляет алкоголь.

Соцсети Рамазан Гаджимурадов

Погибшие медики Марина и Ольга часто работали под обстрелами и помогали пострадавшим от снарядов ВСУ. У Марины Паровышник остались двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь. Историю Марины Паровышник, которая с семьёй переехала из Воркуты в Белгород, чтобы помогать людям, подвергающимся обстрелам, мы рассказывали ранее.

Как стало известно ИА Регнум, на момент 1 апреля 2025 года 28-летний Мурад Мусаев, который находился на пассажирском сиденье BMW Х7, восстановился и отправился в зону СВО. Там он сейчас выполняет боевые задачи.

Пресс-служба МЧС России

«Мусаев был военным. После аварии он восстанавливался и снова отправился в зону специальной военной операции. Иса дома. Ему помогают ходить — самому стоять и ходить ему тяжело. По делу они проходят как свидетели. Они не прячутся от следствия. Их родные на связи с нами и с родными погибших фельдшеров», — поделился председатель организации «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев.

Родные погибших фельдшеров поделились, что у них нет обиды на Мурада Мусаева и Ису Абдурашидова, которые находились в качестве пассажиров BMW. Но они хотят, чтобы Иса и Мурад признали, что тоже виноваты в ДТП, так как не отговорили пьяного Рамазана Гаджимурадова от поездки за рулем.

«Сам виновник аварии Гаджимурадов находится в тяжелом состоянии. Его не могут допросить. Он был за рулем и по закону виноват только он, а двое пассажиров идут как свидетели. Но по совести виноваты все трое», — поделилась сестра погибшей Ольги Любимовой.

Старший сын погибшей Марины Паровышник Иван в разговоре с ИА Регнум отметил, что хочет максимального наказания для всех, кто убил его маму.

«Я знаю, что один из них на СВО, а второй восстанавливается после реанимации. Сам водитель до сих пол на лечении в Москве. Я хочу, чтобы их всех наказали. Нам помогает и администрация города, и коллеги мамы, но никакие деньги не вернут родителя», — поделился Иван.

Родные водителя BMW Рамазана Гаджимурадова, который ехал со скоростью более 100 км/ч и протаранил автомобиль скорой помощи в Белгороде, отказались помогать пострадавшим и родным погибших фельдшеров несмотря на обещания связаться с семьями погибших и оказать необходимую помощь.

Рамазан Гаджимурадов после ДТП был переведен из белгородской больницы на лечение в Москву, где находится до сих пор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что младший сын Марины Паровышник мечтает стать сотрудником полиции. Старший брат рассказал, что мальчик был и на отпевании, и на похоронах мамы. После того как Женя увидел маму в гробу и узнал подробности смертельного ДТП, желание стать сотрудником правопорядка у мальчика усилилось.