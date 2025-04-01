Москва, 1 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов. Об этом 1 апреля сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он отметил, что Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа работают над темой ликвидации «так называемых раздражителей», которые мешают работе посольств в обеих столицах.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов», — сообщил Лавров.

Министр напомнил, что не Россия начала создавать препятствия работе дипломатов, это было еще при бывшем президента США Бараке Обаме. Он подчеркнул, что РФ только отвечала по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял.

Как передавало ИА Регнум, в Стамбуле 27 февраля состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран.

Путин 6 марта назначил Александра Дарчиева послом в США. Самолёт, в котором находился новый посол РФ, приземлился в аэропорту Вашингтона вечером 26 марта, дипломат прибыл правительственным бортом.

По словам Дарчиева, он планирует предметно заняться вопросами возобновления авиасообщения между двумя странами, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность РФ конфискованных США объектов.