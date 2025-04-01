Москва, 1 апреля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. МВД России разыскивает троих граждан РФ за подрывную идеологическую деятельность, среди них есть члены ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована). Соответствующее заявление 1 апреля опубликовано на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди разыскиваемых, в частности, журналист Дмитрий Низовцев (физическое лицо, внесенное в РФ в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе, распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Кроме того, в списке разыскиваемых значатся Руслан Шаведдинов (внесен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов) и Нина Волохонская (внесена в перечень террористов и экстремистов). Оба обвиняются в участии в экстремистском сообществе. Помимо этого, Шаведдинову вменяют и статьи о распространении ложной информации о деятельности ВС РФ и призывах к осуществлению террористической деятельности.

«В то время, когда тысячи наших сограждан в рамках специальной военной операции отстаивают с оружием в руках национальные интересы и территориальную целостность Российской Федерации, эти предатели Родины ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа», — заявили в МВД.

Отмечается, что МВД предпримет все меры для задержания и последующей экстрадиции в РФ перечисленных лиц.

Известно, что обвиняемые были сотрудниками ФБК. Шаведдинов проводил «расследования» на YouTube-канале организации, а Волохонская была продюсером одного из субпроектов ФБК.

«Также на причастность к указанной преступной деятельности проверяются: Даниил Голубев, 1996 года рождения; Павел Грибунин, 1997 года рождения, активный сторонник и пропагандист ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено); Артем Ионов, 2001 года рождения«, — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как следует из базы МВД РФ, писатель в числе прочего был переобъявлен в розыск.