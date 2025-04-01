Санкт-Петербург, 1 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет скончался заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Маврин

«Его личные качества и неоспоримая квалификация в вопросах трудового права и социального обеспечения были отмечены на высшем уровне: в феврале 2005 года он был назначен на должность судьи Конституционного суда, а с 2009 года стал заместителем председателя Конституционного суда», — написали в пресс-службе.

Судьи и сотрудники инстанции выразили соболезнования семье Маврина.

Сергей Маврин поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на специальность «Правоведение» только после службы в армии.

После обучения он 13 лет заведовал кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета и работал на должности заместителя декана юридического факультета. Маврин был доктором юридических наук, автором множества научных трудов.

Также юрист был членом экспертного совета комитета Госдумы Федерального собрания РФ третьего созыва по труду и социальной политике.

Он много лет представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда, которая является частью ООН. В 2016 году был награжден орденом Почета.