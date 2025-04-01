Москва, 1 апреля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совбеза РФ перечислил все объекты, атакованные украинской армией в нарушение моратория на удары по энергообъектам. Об этом 1 апреля заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По итогам заседания СБ РФ министр иностранных дел рассказал, что президент Владимир Путин попросил его и Белоусова доложить, как развиваются отношения с американцами по теме урегулирования ситуации на Украине.

«Белоусов рассказал, что мораторий [Киевом] не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время. Может быть, с перерывом на один-два дня. И перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников за прошедший период, включая вчерашнюю ночь», — рассказал Лавров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957011" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Белоусов доложил на СБ РФ о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергосистемам, заявил Лавров

Он подчеркнул, что российская армия при этом соблюдает мораторий, выполняя приказ президента.

Как сообщало ИА Регнум, договоренность о введении моратория на взаимные удары по энергосистемам между Россией и Украиной была достигнута Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 18 марта. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации на Украине выступил с инициативой, согласно которой стороны конфликта временно прекращают удары по энергетическим объектам. Со своей стороны Путин поддержал это предложение и дал Вооруженных силам России соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных БПЛА, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. Украинская армия, напротив, той же ночью атаковала тремя дронами нефтебазу в Краснодарском крае. Атака спровоцировала сильный пожар на российским объекте.

Киевский режим и далее неоднократно нарушал достигнутую договоренность. За сутки 31 марта ВСУ дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Один объект был атакован украинскими беспилотниками в Запорожской, другой — в Белгородской области.