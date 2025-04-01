Москва, 1 апреля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Россия полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Российская армия соблюдает мораторий, который президент [РФ Владимир Путин] приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом 18 марта», — сообщил министр.

Отмечается, что Россия также передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного прекращения огня. Такой же документ Москва направила госсекретарю США Марко Рубио, в Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора российский и американский лидеры подробно обсудили ситуацию на Украине. Путин указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы России в сфере безопасности. Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако затем украинские военные в ночь на 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, в результате чего вспыхнул сильный пожар. 28 марта киевский режим атаковал газоизмерительную станцию«Суджа» снарядами американской реактивной системы залпового огня HIMARS, это вызвало масштабное возгорание на объекте. Позже, 31 марта, из-за сброса украинским дроном боеприпасов на электроподстанцию в Запорожской области без света остались жители двух населенных пунктов, а еще один БПЛА ударил по комплектной трансформаторной подстанции в Белгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.