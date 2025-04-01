Москва, 1 апреля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Россия направила помощнику президент США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период 30-дневного прекращения огня. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

Список также направили госсекретарю США Марко Рубио, в Организацию объединенных наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава МИД подчеркнул, что Москва продолжает соблюдать соглашение, несмотря на нарушения со стороны киевского режима.

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