Венгрия, 1 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Венгрия и Словакия вывели на полную мощность соединяющий их трубопровод, чтобы нарастить поставки газа из России после прекращения его транзита через территорию Украины. Об этом 1 апреля рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Sina Schuldt/Global Look Press

По словам Сийярто, двум странам удалось решить вопрос с поставками российского газа, несмотря на созданные украинской стороной серьезные проблемы с этим.

«Чтобы обеспечить надежные поставки газа в Словакию через Венгрию даже при прекращении его транзита через Украину, нам пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между нашими странами», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи в пограничном городе Комаром с исполняющим обязанности спикера парламента Словакии Петером Жигой.

Глава МИД Венгрии уточнил, что сейчас газопровод между двумя странами работает с увеличенной на 900 млн куб. м в год пропускной способностью.

«До сих пор между двумя странами транспортировалось 2,6 млрд кубометров в год. С сегодняшнего дня этот объем вырастет до 3,5 млрд кубометров», — пояснил Сийярто.

Он напомнил, что Словакия получает российский газ, поступающий в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и через его ответвления в Болгарии и Сербии.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта глава МИД Венгрии сообщил, что Россия ознакомила венгерскую сторону с информацией о предотвращении атак дронов украинских формирований на газопровод «Турецкий поток». По его словам, атаки были отражены российскими Воздушно-космическими силами.

Ранее, 21 марта, Сийярто рассказал, что США сделают для Венгрии исключение из своих санкций при оплате поставок российского газа по контрактам с компанией «Газпром». Он подчеркнул, что после этого решения американской администрации снабжение страны энергоносителями «надежно гарантировано».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 1 марта заявил, что Евросоюз должен призвать киевский режим к возобновлению транзита газа из России. По словам словацкого премьера, прекращение транзита российского топлива вредит всем странам объединения.

Россия с января приостановила поставки природного газа в ЕС через территорию Украины, так как Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии позднее заявили, что якобы готовы к такому развитию ситуации.