Москва, 1 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом стало известно 1 апреля.

Эрик Романенко/ТАСС

«Федотовой Басманный суд продлил меру до 2 июля», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что экс-замгубернатора также перевели в следственный изолятор.

Ранее в феврале в отношении нее возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий и нанесения ущерба бюджету области в размере 1,9 млрд рублей. По версии следствия, Федотова в 2020 году необоснованно взяла кредит на нужды региона в коммерческом банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых, хотя в бюджете были свободные деньги. Отмечается, что это нарушило требования долговой политики Ростовской области по привлечению государственного займа или коммерческих кредитов ниже 6%.

Как передавало ИА Регнум, Федотова отказалась признать вину после допроса и пообещала не скрываться от следствия. 4 февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Федотову на два месяца. Причиной ходатайства о заключении под стражу стали выезды экс-вице-губернатора за границу и проживание ее сына с семьей в Испании.

17 марта она была уволена с должности замгубернатора Ростовской области и министра финансов региона из-за окончания срока действия контракта. Партия «Единая Россия» также приостановила ее членство в объединении.