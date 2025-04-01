Берлин, 1 апреля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Германия выделит Украине еще свыше 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно. Об этом 1 апреля рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Global Look Press

«Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 млрд евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности», — приведены слова Бербок на сайте МИД ФРГ.

Ранее, 1 апреля, глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом и заявила о новом пакете помощи Украине в размере 130 млн евро. Она отметила, что эти деньги пойдут на гуманитарную помощь и средства «для стабилизации».

22 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом страны поправки в немецкую конституцию, используя которые будущее правительство ФРГ хочет серьезно нарастить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц 20 марта заявил, что эти поправки в конституцию страны по ослаблению долгового тормоза позволят немецким властям увеличить военную помощь Киеву. Он уточнил, что 4 млрд евро на это уже выделены, а после одобрения поправок к ним добавятся еще 3 млрд евро.

Агентство Reuters 19 марта сообщило, что немецкий минфин запросил у комитета по бюджету одобрения дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро. По словам авторов публикации, глава финансового ведомства ФРГ Йорг Кукис намерен выделить 8,252 млрд евро на эти цели с 2026 по 2029 год.

При этом президент России Владимир Путин 18 марта в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом при обсуждении возможности перемирия назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.