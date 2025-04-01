Москва, 1 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба французского посольства в Москве.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Николя де Ривьер

«Все команды желают ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии», — указано в Telegram-канале диппредставительства.

В МИД России отметили, что 1 апреля замминистра иностранных дел России Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики де Ривьера.

Ривьер служил офицером в МИД Франции с 1992 по 1994 год. Он успел поработать пресс-атташе посольства в Гааге и Вашингтоне. Также был новым постоянным представителем Франции при Организации Объединённых Наций (ООН).

Как сообщало ИА Регнум, с августа 2024 года посольство Франции возглавлял временный поверенный в делах страны в России Захари Гросс. Ривьер же в одном из своих последних выступлений в качестве полпреда при ООН предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, социальных сетях и киберпространстве.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о цели приезда нового посла Франции в Москву. По словам Захаровой, выступление французского президента вышло «по-настоящему весенним».