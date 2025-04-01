Вашингтон, 1 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не готовы к затяжному конфликту с Китаем, поскольку оборонная промышленность страны слишком медлительна. Об этом 1 апреля заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн.

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Отвечая на вопросы комитета сената по делам вооружённых сил, Кейн отметил, что американские военные сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта.

«США не обладают достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания наших противников», — заявил он.

Кейн подчеркнул, что Китай является реальной и нарастающей угрозой для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Пекин обладает крупнейшими в мире военно-морскими силами, быстро модернизирующейся авиацией и развивающимися ракетными и гиперзвуковыми технологиями.

Вместе с тем генерал указал на недостаток у Китая опыта ведения современных военных операций, а также уязвимость в сфере логистики и управления войсками.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна не заинтересована в войне с Китаем, но к ней отлично подготовлена. Он добавил, что не хотел бы демонстрировать это кому-либо.

30 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вопросы сдерживания Китая от захвата Тайваня являются для американской армии основными приоритетами. По его словам, Китай является единственной постоянной угрозой.

В конце января издание The Financial Times со ссылкой на полученные спутниковые снимки и заявления источников из разведки сообщило, что китайские военные начали строительство комплекса крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в десять раз превзойдут размеры американского Пентагона. Эксперты полагают, что там будут размещаться большие укреплённые бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну.