Москва, 1 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. В Доме Российского исторического общества (РИО) обсудили вклад советских изобретателей в победу в Великой Отечественной войне. Об этом 1 апреля рассказали в пресс-службе организации.

«На сотнях и сотнях предприятий оборонного комплекса трудились инженеры, рабочие, конструкторы. Каждый из них твердо знал, что каждый произведенный снаряд, мина, танк, боевой самолет приближают долгожданную победу. Именно такими мотивами и сегодня руководствуются сотни и сотни производственных коллективов оборонно-промышленного комплекса нашей страны», — заявил председатель РИО и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Отмечается, что инновации помогли одержать немало побед на фронте и в тылу, развивались самые передовые исследования вплоть до атомной физики. Глава СВР добавил, что видит параллель со спецоперацией, в ходе которой Россия, столкнувшись с внешней агрессией стран НАТО, сумела расширить производство востребованного вооружения и улучшить его характеристики.

«Очевидно, что успехи в разработке отечественных беспилотных авиационных систем, роботизированных комплексов и новых материалов будут использованы в гражданских отраслях российской экономики после завершения специальной военной операции», — уточнил он.

Согласно современным подсчетам, только в 1942–1944 годах было внедрено 76 тыс. инновационных предложений. Среди них: упрощение производства пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41, устройство для автоматического раскрытия парашютов для сокращения риска жизни десантников, запуск промышленного производства антибиотиков, внедрение метода борьбы с магнитными минами, универсальный карбинольный клей и прорывной способ автоматической сварки. Кроме того, одной из ключевых медицинских разработок стала поливакцина НИИСИ, обеспечивавшая иммунитет одновременно от брюшного тифа, паратифа А и В, дизентерии, холеры и столбняка.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день открылась выставка, посвященная историческим и современным военным разработкам «Изобретения для Победы» в Доме РИО в Москве. Посетителям предлагается ознакомиться с экспонатами периода Великой Отечественной войны, материалами об изобретателях и ученых, работавших в военные годы, а также увидеть архивные документы и некоторые современные разработки, применяемые в зоне проведения спецоперации.