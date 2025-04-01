Москва, 1 апреля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Мобильное приложение «РЖД пассажирам» возобновило работу после массированной DDoS-атаки на цифровые площадки Российских железных дорог. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Работа приложения «РЖД Пассажирам» восстановлена», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Компания также предупредила, что из-за высокой нагрузки на приложение оно может работать медленнее обычного. Специалисты решают эту проблему.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной кибератаке. Рост количества жалоб на работу площадок начался около 10:45 мск.

О возобновлении работы сайта компания сообщила около 15:30, отметив, что пока есть затруднения в его работе из-за высокой нагрузки. РЖД заявило, что над проблемой работают специалисты, и попросило у клиентов извинения за неудобства.