Киев, 1 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Из здания Верховной рады 1 апреля вынесли кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом заявил украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Global Look Press

«Это было сделано за ненадобностью, все равно ничего не изменится», — привел слова Арьева Telegram-канал партии.

Отмечается также, что кресла других министров пока вынести не удалось, поскольку они плотно привинчены.

«Европейская солидарность» является партией экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Как сообщало ИА Регнум, в феврале депутаты «Европейской солидарности» устроили в Раде потасовку, сорвав заседание парламента. Члены партии таким образом протестовали против решения совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций против Порошенко.

Доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин ранее заявил ИА Регнум, что на Украине возможен государственный переворот.