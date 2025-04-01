Москва, 1 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Его открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая видеозапись опубликована 1 апреля в Telegram-канале Кремля.

Телеграм-канал «Кремль. Новости»

Монеты от имени главы государства передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю.

«Он (Путин. — Прим. ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить», — отметил Песков на встрече с Талаем.

Путин узнал о проекте в мае 2024 года от самого Талая во время церемонии вручения государственных наград. Президент поддержал инициативу.

В рамках проекта семьи из России и Белоруссии передают сохранившиеся у них советские монеты для переплавки на памятник воинам — освободителям страны от фашизма. Для первых двух памятников монеты были переданы от семьи белорусского лидера Александра Лукашенко. Скульптура в виде солдатского письма — «треугольника» — станет третьей в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первую установили в Минске в 2022 году, вторую — в Брестской крепости в 2024-м.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.

15 января Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул глава государства.