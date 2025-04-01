Москва, 1 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонных мошенников и спам-звонков. Документ 1 апреля опубликован на официальном сайте правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно новому закону, массовые телефонные звонки теперь возможны только при наличии согласия абонентов. Причем оно должно четко отражать волеизъявление и указывать на человека, который дает согласие.

Россияне смогут направить своему оператору отказ от получения рекламных вызовов и рассылок. После этого оператор должен остановить их. Нововведение заработает с сентября 2025 года. Заявки абоненты смогут подавать уже с 1 августа. Также оператор обязан маркировать вызовы — у пользователя будет отображаться наименование организации.

Кроме того, закон предполагает запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия. Также при смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» человеку будет приходить два сообщения: первое — предупреждающее, второе — с кодом подтверждения.

Как сообщало ИА Регнум, новый закон также призван защитить россиян и от кибермошенничества. В России создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий. Ее оператором назначили Минцифры. Банки должны будут проверять подозрительные платежи. Причем это должно касаться не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов.

Для защиты от кибермошенничества в России 1 марта также запустили сервис по самозапрету на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов.

За месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян. Больше всего самозапретов установили москвичи — 962 тыс. человек воспользовались услугой.