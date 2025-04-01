Грозный, 1 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник его службы безопасности 17-летний Адам Кадыров назначен куратором регионального главка МВД. Об этом 1 апреля сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что данное назначение исполнено по поручения главы региона. На новом посту Адам Кадыров успел представить полицейским нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, а также провел награждение отличившихся сотрудников.

«По представлению Адама Рамзановича Кадырова на эту должность вместо Адамхажи Арсалиева назначен Тимур Мусангузов, занимавший ранее должность помощника министра внутренних дел по ЧР», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта директор Росгвардии Виктор Золотов наградил сына главы Чеченской Республики медалью «За боевое отличие».

Ранее Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. А уже в начале ноября он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. В этом же месяце молодой человек стал куратором батальона им. шейха Мансура, входящего в состав Минобороны РФ.

В конце апреля Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.