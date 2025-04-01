Краснодар, 1 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Краснодарский краевой суд постановил изъять в пользу государства незаконно приобретенные активы экс-заместителя начальника кубанского главка МЧС Сергея Симоненко на общую сумму почти 360 млн рублей. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Кадр из видео Сергей Симоненко

«Установлено, что в период прохождения службы в органах МЧС России он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. В целях сокрытия реального материального положения Симоненко оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Следователи установили, что он фактически был владельцем 55 объектов недвижимости и 32 автомобилей премиум-класса. Также было выявлено, что Симоненко не принял меры, чтобы предотвратить конфликт интересов, когда его племянника назначили заместителем начальника одного из отделов краевого управления МЧС.

Генпрокуратура подала иск, запросив изъятие активов Симоненко, а также добилась его увольнения вместе с родственником в связи с утратой доверия.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Симоненко в августе 2024 года на рабочем месте и отправили под арест. В ходе проверок на его счетах обнаружили 250 млн рублей, а также объекты недвижимости и дорогие автомобили. На всё имущество был наложен арест.

В сентябре стало известно, что Симоненко обвинили в покушении на убийство человека, который был в беспомощном состоянии, и в организации подготовки к убийству из корыстных побуждений. Кроме того, ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества.