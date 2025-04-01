Москва, 1 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта на Московской кольцевой автодороге (МКАД) восстановили после массовой аварии. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Прокуратура г. Москвы

«Движение полностью восстановлено», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее ГАИ Москвы сообщило, что на 24-м км МКАД столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали три человека и было ограничено движение транспорта по четырем из пяти полос.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля женщина — водитель кроссовера Haval сбила на одном из пешеходных переходов в Архангельске мать с 10-месячным ребенком в коляске. Водитель при повороте налево не уступила дорогу пешеходам, в результате чего женщина упала на асфальт, а коляска с ребенком перевернулась.