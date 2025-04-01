Подольск, Московская область, 1 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Три подростка за денежное вознаграждение, обещанное куратором из мессенджера, совершили поджог релейного шкафа на железнодорожной линии в Подольске. Подозреваемые задержаны полицией. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.

Кадр из видео

На месте происшествия специалисты обнаружили два релейных шкафчика: один частично выгорел, на втором были видны следы взлома. Сотрудники МВД совместно с бойцами ОМОНа оперативно задержали троих подозреваемых, ими оказались юноши 2009 года рождения.

«Несовершеннолетние признались в содеянном и рассказали, что решились на преступление из-за денежного вознаграждения в размере 23 тысячи рублей на троих, которое им в одном из мессенджеров обещал незнакомец», — говорится в пресс-релизе.

По данным МВД, куратор перевел деньги подросткам, получив видеоотчёт о совершённом поджоге.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, совершенном группой лиц. Все фигуранты дела заключены под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи.

Было установлено, что в августе 2024 года 16-летний молодой человек в мессенджере Telegram начал общаться с куратором с Украины. Тот предложил заплатить 30 тыс. рублей за поджог критически важного объекта. Подросток решил исполнить задание вместе с 17-летним знакомым. Осенью 2024 года они пробрались на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили оборудование бензином и подожгли, записав преступление на видео для куратора.

Согласно приговору, один из подростков проведет шесть лет в воспитательной колонии, другой — 6,5 года.

В конце февраля в Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. За деньги куратор с Украины предложил им поджечь электропитающее оборудование.

В том же месяце уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджег станцию сотовой связи. За преступление молодому человеку пообещали 27 тыс. рублей.