Белград, 1 апреля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Сербия и Венгрия укрепляют сотрудничество в оборонной сфере и двигаются к формированию военного союза. Об этом 1 апреля заявил сербский президент Александр Вучич.

Global Look Press

«Конечно, венгерская сторона, венгерский и сербский парламенты и все остальные будут иметь в этом свое слово», — добавил он на совместной пресс-конференции с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички в Белграде.

Вучич назвал сотрудничество в военной сфере важнейшим аспектом в отношениях с Венгрией. Оно развивается наиболее активно в сравнении с другими странами региона, подчеркнул сербский лидер.

Президент также сообщил, что в 2025 году Сербия и Венгрия согласовали 79 совместных мероприятий в военной сфере. Это почти вдвое больше, чем было в 2023 году. О выступлении президента сообщило издание Tanjug.

Как передавало ИА Регнум, в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград вместе будут работать над безопасностью газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Европу. Он отметил, что основной темой последних переговоров с Вучичем стали проблемы энергетики после того, как Украина прекратила транзит голубого топлива из РФ.