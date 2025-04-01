Москва, 1 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) комикс с главой киевского режима Владимиром Зеленским и политиком, похожим на руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Dmitry Medvedev/X

На выложенном зампредом Совбеза РФ комиксе Зеленский задает политику с прической фон дер Ляйен и лицом Адольфа Гитлера вопрос: «Вы меня больше не любите?», на что тот отвечает, что ЕС теперь снова любит своих граждан. Однако затем политик заявляет, что всё это первоапрельская шутка, и заверяет, что Брюссель любит только главу киевского режима.

«Европейские элиты выбирают смерть», — написал в прикрепленном к картинке сообщении Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранения антироссийских санкций ЕС. По ее утверждению, такие ограничения якобы «причиняют боль» России и представляют собой мощный рычаг для влияния на нее.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 18 марта заявил, что большая часть стран ЕС и институты объединения настроены на продолжение украинского конфликта. Он добавил, что это приведет только к еще большему числу жертв и разрушений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал киевский режим нацистами, выкормленными всей Европой для войны против России. Таким образом глава МИД охарактеризовал отношение лидеров европейских стран к нынешним властям Украины.