Москва, 1 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран. Об этом 1 апреля заявил глава МИД КНР Ван И.

MFA Russia/Global Look Press

«Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне», — сообщил министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ван И также передал российскому лидеру привет от председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его «давним другом» Путина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956991" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин принял в Кремле Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Отмечается, что Китай планомерно развивает с Россией двусторонние отношения, благодаря усилиям лидеров двух стран также активно углубляется международное сотрудничество и защищаются национальные интересы в актуальных международных и региональных делах. Ван И также напомнил, что две страны должны совместно продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны настроены на последовательное укрепление российско-китайских отношений, которые вышли на беспрецедентный уровень. Он добавил, что страны мирового большинства видят в укреплении отношений Москвы и Пекина значительный стабилизирующий фактор в непростые времена. На это Ван И ответил, что Китай готов совместно с Россией нести уникальную обязанность постоянных членов Совбеза ООН, преодолевая помехи, придерживаться верного курса.

В декабре прошлого года Путин подчеркивал, что отношения двух стран основаны на полном доверии и не противоречат интересам других государств. В феврале между лидерами Китая и России состоялся телефонный звонок, в ходе которого Си Цзиньпин заявил, что страны являются добрыми друзьями, поддерживающими друг друга. Путин также отмечал, что ждет китайского лидера на параде Победы на Красной площади 9 мая.