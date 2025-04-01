Москва, 1 апреля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Россия и Китай с успехом ведут совместную работу на многих международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Об этом 1 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Александр Щербак/ТАСС

В начале встречи глава государства попросил министра иностранных дел Китая передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину. Путин напомнил, что ждет приезда китайского лидера в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«У нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего мы выделяем ООН, Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок, на которых мы совместно и успешно работаем», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956990" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с министром иностранных дел КНР Ван И

Глава государства выразил удовлетворение тем, как развиваются российско-китайские отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел. Президент России отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено против какой-либо из стран и не поддается помехам извне.

«Наша дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер», — отметил со своей стороны Ван И.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Путин заявил, что взаимоотношения России и Китая основаны на полном взаимной доверии. Москва и Пекин делают очень многое, что отвечает интересам как российского, так и китайского народов. Президент России отметил, что Москва и Пекин и дальше будут координировать свои действия на международной арене.

Россия и Китай неоднократно выдвигали совместные инициативы в Совбезе ООН. Так, в апреле прошлого года две страны призвали к исполнению резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Китай выступил соавтором резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, принятой в декабре Генассамблеей ООН.