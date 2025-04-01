Москва, 1 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая.

Алексей Никольский/ТАСС

«Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей — и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией», — сказал Путин в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Ван И.

Путин выразил надежду, что визит председателя КНР будет связан не только с участием в торжественных мероприятиях, ведь для него готовится хорошая, насыщенная программа. Си Цзиньпин станет основным гостем в период празднования, а в его приезд можно будет обсудить как текущее состояние двухсторонних отношений, так взаимодействие на международных площадках, подчеркнул глава государства.

Президент попросил Ван И передать дружеский привет председателю КНР, которого назвал хорошим другом России. Тот в свою очередь отметил, что в преддверии встречи с Путиным уже обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопросы подготовки визита Си Цзиньпина. Она идет вполне успешно, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Путин пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР. Китайская сторона также пригласила российского лидера в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны. Мероприятия пройдут 3 сентября.

В начале февраля посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе февральского телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и утвердили график предстоящих встреч, связанных в том числе с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лавров 1 апреля подчеркнул, что встречи Путина и Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для дальнейшего развития отношений двух стран, которые вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться. В мае планируется проведение российско-китайского саммита, добавил он.