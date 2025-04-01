Москва, 1 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Отделения центра «Воин» в 10 регионах России отмечают годовщину со дня открытия. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе организации.

Кирилл Брага/РИА Новости

Отмечается, что отделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Чувашской Республике и Камчатском крае подготовили более 14 тыс. курсантов и 3 тыс. педагогов «Основ безопасности и защиты Родины» с момента открытия в апреле 2024 года.

«Организация успела стать неотъемлемой частью системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи… Мы даем ребятам полезные навыки огневой и инженерной подготовки, тактической медицины и организации связи, топографии и управления БПЛА», — сообщил председатель правления центра, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В пресс-службе уточнили, что в каждом регионе отделения «Воин» имеют свою специализацию. Так, например, на Камчатке появилась программа «Основы горной подготовки», а в Волгоградской области организовали школу «ВОИНкор». Кроме того, выпускники отделений в ДНР, Якутии, Чувашии, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях получат дополнительные баллы для поступления в вузы на их территории.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с организациями Камчатского края и военнослужащими, активно участвуем в экологических инициативах, что подчеркивает нашу приверженность к воспитанию патриотизма и гражданской ответственности у молодежи», — поделился опытом директор камчатского регионального отделения Александр Бурхавецкий.

В настоящее время отделения центра «Воин» находятся в 21 регионе России.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля в Курской области прошел сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» при участии центра «Воин», «Движения первых» и «Юнармии». Отмечалось, что «Зарница 2.0» дает возможность проявить себя, раскрыть потенциал и зарядиться незабываемыми эмоциями. Ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо общества, они — настоящие патриоты и будущее России, подчеркнул глава «Движения первых» Артур Орлов.