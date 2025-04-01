Санкт-Петербург, 1 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести пошлины на российскую нефть не отличаются от других угроз американского лидера в отношении многих стран, но он всегда отталкивается от того, какой может быть ответная реакция. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

30 марта Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что пошлины на всю нефть составят от 25% до 50%.

«Трамп подобные заявления, подобные угрозы предъявляет большому количеству стран. Россия здесь далеко не единственная и не первая. Против кого-то он такие санкции вводит. И там в большем, в меньшем, в каком-то ином масштабе, нежели чем изначально пугал. Но против кого-то эти санкции не вводятся. Поговорили и всё оставили так, как это было изначально», — сообщил политолог.

Сложно предсказывать, каким именно будет поведение Трампа, но он точно рассматривает возможность введения таких санкций против России, и варианты у него самые разные, рассказал эксперт. Он уточил, что американский президент отталкивается от того, какой может быть ответная реакция на эти пошлины и будет ли она вообще.

«После того как Канада объявила целый миллиард ограничений, Трамп вынужден был отступить назад. Мы также видели, что целый ряд стран соглашались с требованиями Трампа, и он санкции откладывал. В ситуации, если нет ни первого, ни второго, Трамп не боится ответных действий, и никто не соглашается делать так, как он требует, санкции обычно вводятся», — заявил Солонников.

Собеседник агентства обратил внимание на еще один важный момент, который раньше не использовался, но сейчас США активно стали к нему прибегать: так, Штаты объявили, что будут по всему миру задерживать иранские танкеры, которые будут возить подсанкционную нефть, называя это контрабандной нефтью, рассказал специалист. Он добавил, что эта нефть не является контрабандной, но США считают иначе и, руководствуясь этим, намерены проводить аресты по всему миру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть заявил, что субстанции, связанные с украинским урегулированием, которые обсуждают Россия и США, очень сложные и требуют дополнительных усилий. Представитель Кремля уточнил, что Москва продолжает контакты с американской стороной.

«Кремль не заинтересован в обострении ситуации. И самим громко заявлять, что мы там сейчас что-то нанесем в ответ, совершенно бессмысленно. Нужно или готовить реальные ответы и их вводить, и когда они будут готовы, тогда их объявлять. Или если их не вводить, то что просто так размахивать кулаками в воздухе?» — подытожил Солонников.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля объявил о введении новых пошлин для Мексики, Канады и Китая. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны были составить 25%, а на товары из Китая — дополнительные 10%. Позднее эти ограничения отложили на один месяц.

Глава Белого дома 13 февраля объявил о введении зеркальных пошлин для торговых партнеров США, а 15 февраля распорядился ввести пошлины на товары из КНР на сумму 600 млрд долларов. Министерство коммерции Китая осудило действия США как «односторонний протекционизм» и призвало вернуться к многосторонней торговой системе.

Трамп 27 февраля напомнил, что пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая вступят в силу 4 марта. По его словам, введение зеркального тарифа со 2 апреля состоится в полном объеме.