Рим, 1 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Украина первой нарушила договоренности с Россией, в частности Договор о российско-украинской дружбе. Об этом написала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Volodymyr Zelensky/Global Look Press Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в 2021 году

«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года, начав свое движение к пропасти. Этот договор, также известный как «великий договор», обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот», — говорится в статье.

Автор напомнил об агрессивной политике НАТО по включению Польши в альянс, из-за чего первый президент РФ Борис Ельцин «поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО».

Также отмечается, что в 2008 году Киев нарушил Договор о российско-украинской дружбе, когда на саммите НАТО в Бухаресте было объявлено о возможности включения Украины в военный блок.

Кроме того, автор указал, что военные учения НАТО на Украине также являются недружественным шагом, нарушающим договоренности страны с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет надежды на включение Украины в состав НАТО, но такого никогда не будет.

1 апреля Трамп отметил, что конфликт на Украине мог начаться именно из-за стремления Украины вступить в НАТО. Он также напомнил о том, что российская сторона неоднократно на протяжении долгого времени заявляла о недопустимости вступления Украины в альянс.

В сентябре 2022 года Зеленский заявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны невозможно во время вооруженного конфликта.