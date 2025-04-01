Москва, 1 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что постоянно обращается к представителям Украины по поводу россиян, остающихся в Сумской области, и надеется на их скорейшее возвращение домой. Об этом она рассказала 1 апреля.

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«Мы постоянно обращаемся к украинской стороне с этим вопросом и надеемся, что они в ближайшее время обозначат нам дату возвращения этих граждан в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года», — сказала Москалькова в беседе с ТАСС.

При этом омбудсмен отметила, что украинская сторона пока не называет конкретную дату возвращения оставшихся в Сумской области 50 курян. Этот факт вызывает у Москальковой крайнюю озабоченность.

28 марта в Россию вернулись 25 жителей Курской области, которых ранее вывезли военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Омбудсмен отметила, что среди возвращенных много пожилых людей старше 85 лет, а одной женщине 92 года.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Москалькова проинформировала о проведении переговоров между Москвой и Киевом о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. Ранее, 3 марта, Москалькова сообщила, что в Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области. Среди возвращённых домой россиян большинство — пожилые люди, а также четверо детей.