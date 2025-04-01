Усть-Луга, Ленинградская область, 1 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга откачали весь мазут, аварийное судно находится на якорной стоянке в акватории порта. Об этом 1 апреля сообщили в ФГБУ «Морспасслужба».

Кадр из видео

«Груз с аварийного судна, чуть менее 130 тыс. т мазута, был полностью откачан в емкости нефтеналивного терминала и танки специально определённого для этих целей танкера. Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отмечается, что танкер вывели на открытую воду с помощью портовых буксиров, на судне продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, экипаж Koala и сотрудники «Морспасслужбы» проверяют герметичность заделанных повреждений корпуса, а также чистят судно от остатков мазута и дегазируют трюмы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956983" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Буксиры вывели аварийное судно Koala от причала морского порта Усть-Луга на открытую воду

В пресс-службе добавили, что вскоре выберут буксир, который доставит танкер к причалу судоремонтного завода в Санкт-Петербурге для полноценного ремонта.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля на танкере Koala в машинном отделении прогремел взрыв, экипаж эвакуировали на берег, никто не пострадал. Грузовые резервуары судна также повреждены не были, разлива или утечки нефтепродуктов также не произошло.

В ответ на происшествие власти Финляндии инициировали расследование и привлекли разведывательную авиацию для сбора информации. Порт же потребовал от собственника танкера убрать судно в течение трех месяцев. Росморречфлот также приступил к расследованию аварии.