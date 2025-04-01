Киев, 1 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 1 апреля, комментируя начало переговоров о новом проекте сделки с США по добыче полезных ископаемых, когда говорил о выгоде от соглашения, произнес «Америка» вместо «Украина».

Pavlo Bahmut/Global Look Press Андрей Сибига

Он сообщил, что Киев 28 марта получил новый вариант соглашения и начал консультации с Вашингтоном по этому вопросу. Планируется продолжать работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого итогового текста.

«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как США, так и Америки», — заявил министр на пресс-конференции, не заметив ошибки.

В Киеве считают, что соглашение предусматривает усиление присутствия крупного американского бизнеса на Украине, а также является вкладом в безопасность страны, добавил Сибига.

Как передавало ИА Регнум, газета Washington Post 28 марта заявила, что проект соглашения с США по полезным ископаемым пугает киевский режим. Украинский чиновник заявил изданию, что сделка выглядит так, будто страна воевала с США, проиграла и теперь вынуждена платить пожизненные репарации.

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает подписание соглашения по минералам, намереваясь совсем от него отказаться. Американский лидер пригрозил Украине большими проблемами в случае срыва сделки.

Политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум также предположил, что Зеленский пытается сорвать сделку с США по полезным ископаемым. Это станет шагом к президентским выборам на Украине, которые он не сможет выиграть. Тогда его могут устранить как неудобного свидетеля.