Молдавия, 1 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Молдавии собирается обжаловать решение суда Кишинёва об отклонении запроса на продление ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

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Уточняется, что ранее суд счел недопустимым и отклонил ходатайство прокурора об аресте Гуцул на 30 суток.

«Заключение должно быть обжаловано в Центральном апелляционном суде в течение трех дней по фактическим и процессуальным основаниям», — говорится в заявлении на сайте надзорного ведомства республики.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта защита главы Гагаузии подала апелляцию на судебное решение о взятии политика под стражу на 30 дней. Отмечалось, что обвинение попросит суд дополнительно арестовать Гуцул еще на 30 суток.

Пресс-служба главы Гагаузии обвинила прокурора по делу главы Гуцул Геннадия Епуре в сознательной попытке дезинформации общественности. Отмечалось, что утверждение прокурора о том, что мероприятие Глобального союза журналистов в Стамбуле, на которое Гуцул должна была вылететь 25 марта, не планировалось, является ложным.

Глава Гагаузской автономии была задержана в аэропорту Кишинёва 25 марта, после чего ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. В отношении Гуцул также возбудили дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Суд в Кишинёве 28 марта по требованию молдавской прокуратуры арестовал Гуцул на 20 суток. В надзорном ведомстве республики заявили, что в деле главы Гагаузии якобы появились «новые обстоятельства», однако не стали уточнять, какие именно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 марта отметил, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что Россия осуждает такого рода действия и считает, что молдавские власти должны отказаться от подобных методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в республике.