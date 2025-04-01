Москва, 1 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. За рулем Volkswagen, упавшего с четвертого этажа парковки в Москве, была педагог Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова. Об этом 1 апреля сообщается на сайте академии.

Агентство «Москва»

Отмечается, что женщина была руководителем отдела музыкально-теоретических дисциплин.

«Она всегда была искренне предана своей профессии, обладала широчайшим кругозором, невероятной работоспособностью. Все, кто знал Наталию Валентиновну, отмечали ее интеллигентность, душевность и скромность, высочайший профессионализм», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что о времени и месте прощания будет сообщено позже.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля в правоохранительных органах назвали предварительную причину несчастного случая: водитель машины перепутала педали газа и тормоза.

ЧП произошло вечером 31 марта. Машина Volkswagen рухнула с парковки на Крылатской улице в Москве, после чего загорелась. Женщина, которая находилась за рулем, погибла на месте. Машина выгорела полностью.