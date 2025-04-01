Москва, 1 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин запросил у министра обороны Андрея Белоусова доклад об исполнении договоренностей между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергообъектам.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он добавил, что также будут обсуждаться дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Докладчик по этому вопросу — директор ФСБ Александр Бортников.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в телефонной беседе Путин и президент США Дональд Трамп договорились о взаимном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру между РФ и Украиной. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение, после чего ВС РФ сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

Но уже в ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтехранилище возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. В последующие дни были совершены нападения на газоизмерительную станцию в Судже Курской области, электрооборудование в Пологах Запорожской области. Также были предприняты попытки ударов по нефтеперекачивающему комплексу «Кропоткинская» на Кубани и газораспределительной станции в Белгородской области. 25 марта последовали новые атаки на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

Всего в период с 18 по 31 марта киевский режим около 20 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам, находящимся на территории России. В частности, 31 марта в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» произошло отключение высоковольтной линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 марта заявил, что киевский режим продолжает удары по российским энергообъектам, подтверждая свою недоговороспособность. Позднее представитель Кремля отметил, что Киев полностью теряет контроль над всеми процессами в стране, включая действия украинских войск.

В Минобороны заявили, что, несмотря на публичные заявления руководства киевского режима, украинские формирования продолжили нанесение ударов по энергоинфраструктуре в России. В ведомстве также добавили, что Киев продолжает прикладывать все усилия для срыва договоренностей между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.