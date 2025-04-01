Москва, 1 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Российские железные дороги после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В сообщении уточняется, что билеты на поезда снова можно приобрести на сайте и через мобильное приложение РЖД.

«Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что специалисты работают, чтобы обеспечить пользователям бесперебойный доступ к интернет-сервисам холдинга.

Ранее, 1 апреля, сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Массовые сбои в работе официального сайта РЖД зафиксировали утром 1 апреля. Резкий рост жалоб от пользователей начался около 10:45 мск.

Ранее, 22 марта, интернет-провайдер Lovit сообщил, что отражает массированную DDoS-атаку. В Роскомнадзоре уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в ее отражении.

23 марта Lovit проинформировал, что большинство сервисов компании работает в штатном режиме. Также компания сообщила об усилении системы безопасности. Роскомнадзор 24 марта сообщил, что Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, а также из России.