Москва, 1 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год увеличилось на 15 человек. Об этом 1 апреля написало российское издание журнала.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

В прошлом году в рейтинг входили 126 россиян, в этом их стало 146. Причем в рейтинг впервые попали сразу 15 новых людей.

В списке оказались предприниматели, заработавшие свои деньги с нуля, и бизнесмены, заработавшие свое состояние во времена приватизации, также в рейтинг попали наследники.

По отраслевой принадлежности среди новых миллиардеров есть предприниматели, занимающиеся добычей угля, финансами, IT, фармацевтикой, добычей нефти и газа, сельским хозяйством и продуктами питания. Также есть бизнесмены, заработавшие свои деньги на строительстве жилых домов, торговле, транспорте и электроэнергетике.

В августе 2024 года основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган вошла в число двадцати богатейших женщин России. Свои акции она унаследовала от мужа Владимира Когана, который умер в 2019 году. Предпринимательница заняла седьмое место в рейтинге самых богатых россиянок. Ее состояние оценили в $1 млрд.

Ранее, в мае 2023 года, Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Состояние наследника журнал оценил в $20,5 млрд. На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд), на третьем — двое детей Леонида Михельсона ($10,8 млрд).