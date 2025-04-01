Москва, 1 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 апреля обсудил с постоянными членами Совбеза РФ дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.

Kremlin.ru

«Мы обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный, здесь комментарии дополнительные не нужны. Давайте начнем работать», — отметил Путин, открывая совещание.

Глава государства попросил министра обороны Андрея Белоусова рассказать, как выполняются договоренности, связанные с приостановкой взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956976" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Совещание с постоянными членами Совета безопасности

Также президент попросил выступить с докладом директора ФСБ Александра Бортникова.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Трамп для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Со своей стороны президент России поддержал это предложение и дал Вооруженных силам РФ соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Это спровоцировало сильный пожар на объекте.

Впоследствии киевский режим неоднократно нарушал достигнутую договоренность. Минобороны России 1 апреля сообщило, что ВСУ дважды в течение суток атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России — в Запорожской и в Белгородской областях.