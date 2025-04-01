Киев, 1 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского начал готовиться к выборам президента Украины. Об этом 1 апреля сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в офисе.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают», — указано в материале.

Источник издания уточнил, что окончания украинского конфликта ожидают уже в текущем году, поэтому подготовку к выборам решено было начать заранее. Утверждается, что сроки назначения выборов при прекращении огня напрямую будут зависеть от степени уверенности украинских властей в победе Зеленского.

По прогнозам источника, если перемирия удастся достичь до начала мая, то президентские выборы могут организовать в августе. Но если вероятность победы нынешнего главы киевского режима будет под вопросом, выборы постараются максимально отложить.

Ранее, 30 марта, журнал The Economist написал, что на Украине началась подготовка к тому, чтобы Зеленский вновь стал президентом. Источники не уточнили сроки, но сообщили, что выборы могут состояться летом — возможно, даже в начале июля. Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что власти хотят изменить законодательство страны для отсрочки проведения выборов после отмены военного положения.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о необходимости новых выборов на Украине. Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%.

27 марта президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил глава государства. Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что организация считает киевский режим легитимным.