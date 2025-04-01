Москва, 1 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Несмотря на ограничительные меры западных стран, Россия по-прежнему находится на лидирующих позициях на мировых энергетических рынках. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов», — заявил он в ходе выступления на стратегической сессии по вопросам развития нефтяной отрасли и угольного комплекса до 2050 года.

Отмечается, что государство активно финансирует энергетическую инфраструктуру, а также расширяет логистические маршруты, в частности, в дружественные страны.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европа платит большую цену за отказ от энергоресурсов из РФ. Отмечается, что европейские страны чрезмерно завесили от российских поставок, а теперь столкнулись с высокими затратами на энергию. В ноябре 2024 года Евростат также отметил, что Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения санкций — на конец сентября доля российского топлива в ЕС возросла до 23,74%.

Кроме того, 30 марта, по заявлениям американского телеканала NBC News, Трамп пригрозил ввести очередные пошлины — на российскую нефть в размере от 25 до 50%, если Москва не согласится на сделку по Украине. Тем не менее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал желание западных стран ослабить Россию с помощью санкций, однако ограничения принесли противоположный результат — экономика страны демонстрирует рост.