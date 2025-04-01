Москва, 1 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Иностранные наемники составляли 90% группировки украинских формирований в поселке Разлив на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 апреля рассказал боец штурмового подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» с позывным Атаман.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В ходе взятия Разлива было обнаружено то, что там очень мало было украинцев. В основном были поляки и наемники. 90%, да, там наемников находилось», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам российского штурмовика, о том, что на стороне украинской армии в населенном пункте воевали в основном иностранцы, свидетельствовали документы, шевроны и телефоны, найденные у ликвидированных.

«Украинцы в основном сдавались», — пояснил Атаман.

Как сообщало ИА Регнум, ранее войска российской группировки «Восток» освободили Разлив в ДНР. Также они нанесли поражение позициям нескольким бригад украинских формирований в районах Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля в ДНР.

Позднее в Минобороны рассказали, что российские военные установили государственные флаги РФ в различных точках освобожденного села Разлив и начали его разминирование. Отмечалось, что в ходе штурма населенного пункта было зачищено около 400 строений и ликвидировано более 150 украинских бойцов.