Москва, 1 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Международный день птиц отмечается 1 апреля. Он призван привлечь внимание к важности сохранения видового разнообразия и численности пернатых в естественной среде обитания. Большое внимание изучению птиц отводится и в России. В том числе, масштабную работу проводит компания «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает исследования редких птиц

Так, в рамках новой программы «Тамура» в полевой сезон 2024 года на севере Красноярского края состоялись комплексные экспедиционные исследования птиц Бреховских островов и прилегающих территорий Гыданского полуострова.

На орнитологической территории международного значения ученые зафиксировали 60 видов, среди которых сапсан, казарка, водоплавающие синьга и морянка, а также сибирские теньковки, белобровики и бурые дрозды. Также специалисты отметили перемещения малых лебедей, гусей, уток и чаек. Эта работа позволит уточнить численность и видовой состав стай.

Кроме того, компания поддерживает исследования краснокнижных птиц в Сахалинской области и Хабаровском крае. Так, Комсомольский НПЗ и ученые «Заповедного Приамурья» реализуют проект «Под сильным крылом» по сохранению краснокнижных белоплечих орланов — самого большого представителя рода орланов.

В рамках этого проекта на территории Комсомольского заповедника установили фото — и видеофиксирующие устройства, которые позволят летом и ранней осенью наблюдать за семьями птиц. В ходе предыдущих этапов проекта орнитологи выяснили расположение гнезд пернатых. Для установки фотоловушек состоялась пятидневная экспедиция на снегоходах. Ученые также планируют изучать численность популяции орлана на территории Комсомольского заповедника с помощью квадрокоптеров.

Кроме того, участники проекта ведут эколого-просветительскую деятельность для молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. К Международному дню птиц специалисты заповедника провели для детей познавательную лекцию с викториной.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает исследования редких птиц

В свою очередь самарские нефтяники помогают ученым-орнитологам сохранять другого представителя рода орланов — белохвостого орлана. Самарская группа предприятий «Роснефти» подвела итоги первого этапа грантового конкурса научно-исследовательских проектов изучения этой редкой птицы на территории региона.

Ученые национального парка «Самарская Лука» провели комплекс мероприятий, направленных на изучение мест гнездования и увеличение популяции краснокнижной птицы. Они определили гнездовые участки, зафиксировали местонахождение гнезд и основные демографические показатели — количество яиц в кладке и число вылупившихся птенцов. Сегодня они ведут работы по созданию карты обитания орлана-белохвоста в Самарском регионе.

При поддержке «РН-Уватнефтегаз» орлана-белохвоста также изучают в Тюменской области. Ученые Тюменского государственного университета создали биотехническую программу, направленную на повышение численности орлана-белохвоста, и подготовили электронный справочник «Птицы юга Тюменской области». Орнитологические работы подобного рода на территории юга Тюменской области проводились впервые.

При поддержке «РН-Ванкор» прошла научная экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края. Ученые изучали популяции диких гусей, в том числе занесенных в Красную книгу России. Большой объём собранных в ходе полевых работ данных позволит составить представление об актуальном состоянии популяции и местах гнездования гусеобразных видов.

Кроме того, с 2020 года «Роснефть» совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом проводит комплексные исследования белой чайки — редкого вида птиц, который занесен в Красную книгу России. Экспедиции проводились в труднодоступных районах на островах Карского моря — Визе, Голомянный, Средний и Домашний. Ученые проводят авиационные обследования, кольцевание взрослых белых чаек, устанавливают GPS-трекеры и собирают биологический материал птиц.