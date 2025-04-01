Хельсинки, 1 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Финляндия выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом 1 апреля заявил на пресс-конференции глава правительства республики Петтери Орпо.

Global Look Press

«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин», — заявил Орпо.

Как отметил премьер-министр Финляндии, выход из соглашения позволит стране «подготовиться к изменениям в обстановке безопасности более универсальным способом».

Правительство уже готовит документы, которые будет рассматривать парламент, сообщил чиновник.

По словам Орпо, страна намерена увеличить расходы на оборону. К 2029 году они составят три процента валового внутреннего продукта республики. Финансирование минобороны Финляндии вырастет на $3 млрд.

Согласно Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, ее участники не должны применять этот вид боеприпасов. Договор также запрещает накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предусматривает полное их уничтожение. Страна — участница договора может хранить небольшое количество таких мин, необходимое для обучения разминированию.

Соглашение действует с 1999 года. Россия не является участником Оттавской конвенции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Польша и Прибалтика объявили о намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что это совместное решение является сигналом о том, что граничащие с РФ страны готовы принять меры для обеспечения безопасности своих граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот решение Польши и Прибалтики шагом к дальнейшей эскалации напряженности и признаком деградации взаимоотношений в сфере региональной и международной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападения на европейские страны. Подобные обвинения в адрес Москвы он назвал бредовыми. Руководство европейских стран, запугивая собственное население «российской угрозой», пытается оправдать рост военных расходов.