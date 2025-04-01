Санкт-Петербург, 1 апреля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Музей бомжей, открывшийся 1 апреля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, принял первых посетителей. Согласно данным официального сайта, билеты на день открытия оказались почти полностью распроданы.

Алексей Даничев/РИА Новости

Музей позиционирует себя местом антологии бродяжничества. Отмечается, что экспозиция представляет исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Она посвящена собирательным образам персонажей из разных веков и их судьбам. В помещении представлены инсталляции с полноразмерными фигурами в характерной потрепанной одежде на фоне различных декораций, среди которых есть даже теплотрасса или советское отделение милиции.

Пока что попасть в музей можно лишь в составе экскурсионных групп. Сеансы проводятся раз в час, а максимальное количество участников не может быть больше восьми человек.

«В сумму билета включено экскурсионное обслуживание. Это в определенном смысле скидка за то, что наши помещения оборудованы не полностью — например, пока нет полноценного гардероба», — процитировало «РИА Новости» инициатора проекта Антона Бородина.

По его словам, цена увеличится через две недели, когда помещения подготовят полностью. При этом позднее посетить музей можно будет и в индивидуальном порядке.

Ранее, в феврале, Бородин заявил, что часть вырученных денег музей планирует направлять на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По его словам, кроме постоянной экспозиции, в учреждении будут проходить тематические мероприятия, в числе которых чтения рассказов о бездомных под аутентичную музыку, показы авторских фильмов, выставки фотографий и другие.