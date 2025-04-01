Москва, 1 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Самозапрет на кредиты за первый месяц работы сервиса на портале «Госуслуги» установили 7,94 млн россиян. Об этом 1 апреля рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

В организации уточнили, что 7,2 млн человек выбрали полный запрет на кредиты. Больше всего самозапретов установили москвичи — 962 тыс. человек воспользовались услугой.

Также в первую десятку регионов по числу установленных самозапретов вошли Подмосковье — 621,9 тыс., Санкт-Петербург — 475,4 тыс., Башкирия — 271,6 тыс., Свердловская область — 259,2 тыс., Краснодарский край — 253,2 тыс., Татарстан — 220,2 тыс., Челябинская область — 197,9 тыс., Новосибирская область — 184,6 тыс., Нижегородская область — 175,6 тыс.

В ОКБ уточнили, что запрет на выдачу кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тыс. граждан, что составляет 4%. Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. россиян (1,6%). Полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках установили 114 тыс. человек (1,5%). Полным запретом выдач только в банках воспользовались 54 тыс. жителей России (0,7%). Полный запрет выдач только в МФО установили 37 тыс. россиян (0,5%).

Самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов действует в России с 1 марта. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введен для защиты граждан от мошенников. В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Проверить наличие запрета можно через личный кабинет на Госуслугах или в мобильном приложении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. В новом законе, в частности, прописаны требования к банкам. Так, кредитные организации теперь должны проверять подозрительные платежи не только при онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.

Кроме того, теперь со счетов, которые фигурировали в мошеннических схемах и попали в черные списки Центробанка, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц.