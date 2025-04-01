Бостон, США, 1 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Российского капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1 апреля заметили в одном из американских баров в преддверии матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс».

Кадр из видео

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как спортсмен, в компании нескольких одноклубников, пританцовывает под одну из песен исполнителя Juicy.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинс» пройдет 2 апреля в Бостоне, начало запланировано на 2:00 по мск.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Баффало Сейбрз». Этим он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до четырех голов. При этом состоявшаяся на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне встреча закончилась победой гостей со счетом 8:5.

НХЛ 31 марта добавила на логотипы своих страниц в соцсетях изображение Овечкина. Лига этим посвятила свои логотипы исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки.

Позднее в этот же день стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, где Овечкин побьет рекорд Гретцки. Ранее, 23 марта, в НХЛ сообщили, что лига собирается ограничить церемонию празднования рекордного гола российского форварда «Кэпиталз» семью минутами.