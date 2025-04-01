Страсбург, Франция, 1 апреля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Страны Европейского союза начали обсуждать очередной, 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом 1 апреля рассказала верховный представитель объединения по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

Global Look Press

Глава евродипломатии напомнила, что ранее Брюссель согласовал 16-й санкционный пакет для «сохранения давления» на Россию.

«Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо», — заявила она в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта главы МИД Великобритании, ФРГ, Испании, Италии, Польши и Франции заявили о готовности введения новых санкционных мер против России. Отмечалось, что европейские страны в течение последнего времени предоставляют Киеву около 60% от общих объемов военной помощи.

Они также выступили за сохранение российских активов замороженными до прекращения украинского конфликта. Кроме того, главы МИД названных государств заявили о готовности продолжать пытаться оказывать давление на Россию.

Глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов 31 марта отметил, что ЕС может сохранить свои санкции против России даже при смягчении таковых со стороны США. По словам дипломата, Брюссель откажется от санкций, только если не будет считать эти нелегитимные ограничения одним из своих инструментов внешней политики и откажется от конфронтации с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта рассказал, что в отношении России было введено уже 28 595 санкций. Глава государства также призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления со стороны Запада. Ранее российский лидер отмечал, что Запад хотел рестрикциями ослабить Россию, однако результат получился обратный.