Москва, 1 апреля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, переселяющимися на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников. Документ опубликован 1 апреля на официальном портале правовой информации.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство <…> иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, <…> прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в указе.

Отмечается, что таким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года правительство не поддержало законопроект, разрешающий подавать заявление на получение гражданства без соблюдения условия об обязательном проживании на территории РФ. В отзыве отмечалось, что в пояснительной записке нет убедительных доводов для смягчения условий тем лицам, которые по своему решению прервали связь с Россией и сейчас не проживают в стране.

В июле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что программу ускоренного получения соотечественниками российского гражданства необходимо совершенствовать. По его словам, с одной стороны, пытаются закрыть двери для злоупотреблений со стороны иностранцев, а с другой — это создаёт трудности для соотечественников, которые хотят жить или работать в России. Представитель Кремля добавил, что указанный вопрос находится в постоянном поле зрения президента.