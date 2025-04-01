Москва, 1 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ, согласно которому зарплаты глав субъектов федерации с 2026 года устанавливаются на уровне зарплат вице-премьеров. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», — говорится в документе.

Выплата денежного вознаграждения возложена на Управление делами президента и будет осуществляться за счет соответствующих бюджетных ассигнований.

Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 января увеличились зарплаты сотрудников бюджетной сферы. В течение года они будут проиндексированы на 13,2%, в следующем году — еще на 10,2% и в 2027 году — на 8,3%. Повышение коснется учителей, врачей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий, которые были определены «майскими указами» президента.